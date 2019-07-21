Опубликован список раненных при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Одна из пострадавших — трёхлетняя девочка — находится в реанимации, за её жизнь борются врачи.

Телеграм-канал WarGonzo опубликовал списки мирных жителей города Первомайска, раненных в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

1. Светлана Ивановна К. (1976 г.р.), осколочное ранение правого бедра.

2. Милана Олеговна К. (2005 г.р.), осколочное ранение пальца правой руки и левого колена.

3. Алексей Леонидович Л. (1976 г.р.), осколочное ранение левой руки и грудной клетки.

4. Андрей Григорьевич Х. (1989 г.р.), осколочное ранение левого бедра, живота и левого предплечья.

5. Любовь Григорьевна Д. (1956 г.р.), осколочное ранение правого бедра и правого предплечья.

6. Ольга Андреевна Д. (2015 г.р.), осколочное ранение правого века.

7. Татьяна Васильевна Д. (1989 г.р.), осколочное ранение правого предплечья.

По данным телеграм-канала, одна из пострадавших — трёхлетняя девочка — находится в реанимации больницы Стаханова, за её жизнь борются врачи.

Напомним, ВСУ обстреляли город на территории Луганской Народной Республики всего за несколько часов до бессрочного перемирия, о котором ранее договорилась контактная группа в Минске. В результате погиб один человек и семеро пострадали, город обесточен.

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