British Airways и Lufthansa отказались от полётов в Каир ради безопасности

Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways на семь дней приостановила полёты в столицу Египта — Каир — из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Мы регулярно пересматриваем меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостанавливаем полёты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности для проведения дальнейшей оценки, — говорится в сообщении.

Вскоре после этого стало известно, что, вслед за британским, аналогичное решение принял и крупнейший перевозчик Германии Lufthansa. Как сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на пресс-секретаря компании, это ограничение, вероятно, будет отменено уже в воскресенье. Комментировать причины представитель отказался.