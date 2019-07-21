В ДНР сообщили о соблюдении перемирия на всей линии соприкосновения

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения на территории ДНР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя республики в совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— По состоянию на 00:30 (совпадает с мск) по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдается на данный момент, — сказал представитель ведомства.

Ранее Лайф писал, что в ходе заседания на очередных переговорах по Донбассу в Минске было согласовано бессрочное перемирие с 21 июля.