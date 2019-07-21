Зеленский показал видео с ржавой "Украиной"

Примечательно, что изначально крейсер передавался украинским морякам в почти полностью боевом состоянии.

Владимир Зеленский опубликовал новый эпизод своего президентского влога, в котором показал "процветающее коррозией" состояние ракетного крейсера "Украина", переданного украинским ВМС после объявления независимости.

Как можно заметить на кадрах, спущенный на воду в далёком 1990 году крейсер сейчас практически побеждён коррозией, внутренние помещения пребывают далеко не в лучшем виде, металлические стены и перекрытия проржавели, внешние покрытия также пострадали от ржавчины и времени.

Как рассказал Зеленскому министр обороны Украины Степан Полторак, принимавший участие в осмотре корабля, вернуть "Украине" судоходное будущее не представляется возможным как минимум по трём причинам.

Во-первых, это значительный износ как металлического корпуса корабля, так и всего находящего на нём оборудования. Во-вторых, это политический характер потенциальной закупки запчастей, ведь если они где-то и производятся, то только в России. В-третьих, это отсутствие у страны целей, которые мог бы помочь достигнуть этот крейсер.

Всё дело в том, что крейсер проекта 1164 "Атлант" под именем "Адмирал флота Советского Союза Лобов", ставший впоследствии "Украиной", предназначается для поддержки флота и авиации в отдалённых районах морей и океанов. Соответственно, сейчас ему поддерживать особо нечего.

Стоит отметить, что всего в СССР было заложено четыре корабля такого типа. Один из них впоследствии был переименован в "Москву" и сейчас является флагманом Черноморского флота, "Маршал Устинов" входит в состав Северного флота, "Варяг" стал флагманом Тихоокеанского флота. Четвёртый же в почти достроенном виде был передан Украине, где и простоял на верфи Николаевского судостроительного завода до наших дней.