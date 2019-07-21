"Союз МС-13" пристыковался к МКС

Новый экипаж на станции встретят российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Корабль "Союз МС-13", на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает корреспондент РИА "Новости" с космодрома Байконур.

Сообщается, что корабль пристыковался к МКС на четыре минуты раньше запланированного времени — в 1:47 мск. Новоприбывших на станции будут встречать российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Новый экипаж проведёт ряд экспериментов, в том числе и отработку управления роботом-аватаром "Фёдором". А в ноябре планируется выйти в открытый космос.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблём стартовала с Байконура в субботу, 20 июля, в 19:28 мск. Спустя девять минут после отправления корабль отделился от третьей ступени ракеты и направился в сторону станции. Полёт осуществился спустя ровно 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые за всю историю коснулся поверхности Луны.