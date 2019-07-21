В США объяснили на пицце с ананасами, как Россия "разделяет американцев"

"Шутливое предупреждение" призвано помочь жителям Штатов узнать "пропагандистские кампании РФ и других иностранных противников".

Министерство внутренней безопасности США на примере существующих в обществе разногласий насчёт того, может ли ананас быть начинкой пиццы, рассказало, как "российские агенты" могут пытаться "разделить американцев", сообщает ABC News.

По данным телеканала, такое объяснение появилось на сайте Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, созданного ведомством. "Шутливое предупреждение" призвано помочь гражданам США узнать "пропагандистские кампании РФ и других иностранных противников".

В предупреждении поясняется, в частности, что для того, чтобы посеять раздор в Соединённых Штатах, иноагенты могут говорить в Сети, что не любить ананас в пицце "не по-американски". Также "агенты" якобы могут прибегнуть к таким фразам, как "миллениалы разрушают пиццу", пишет ведомство.

— Иностранные источники влияния всё время ищут возможность разжечь актуальные проблемы в США. Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделёнными, — подчёркивается в предупреждении.

В ведомстве отметили в шутку, что сейчас не имеют "доказательств того, что Россия или какая-то другая страна активно проводит информационные операции против начинок для пиццы".

После выборов президента США в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве. Кремль неоднократно опровергал обвинения, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".