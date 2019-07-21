Синоптик рассказал, когда в Россию вернётся купальный сезон

Уже на следующей неделе жители центральной части России и столичного региона в частности ощутят на себе улучшение погоды и повышение температуры воздуха, а к выходным есть вероятность возобновления купального сезона. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Так или иначе, наступает "макушка лета", то есть самое тёплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков, — заявил Тишковец в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, повышающаяся температура воздуха неминуемо скажется и на температуре воды, которая сейчас составляет около 16 градусов. Несмотря на то что июльский купальный сезон оказался фактически сорван, "есть надежда", что в последнюю неделю ситуация изменится.

Как ранее сообщал Лайф, возвращение лета в Москву намечено на 22 июля.