Синоптик рассказал, когда в Россию вернётся купальный сезон

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Фото © Pixabay

Уже на следующей неделе жители центральной части России и столичного региона в частности ощутят на себе улучшение погоды и повышение температуры воздуха, а к выходным есть вероятность возобновления купального сезона. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так или иначе, наступает "макушка лета", то есть самое тёплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков, — заявил Тишковец в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, повышающаяся температура воздуха неминуемо скажется и на температуре воды, которая сейчас составляет около 16 градусов. Несмотря на то что июльский купальный сезон оказался фактически сорван, "есть надежда", что в последнюю неделю ситуация изменится.

Как ранее сообщал Лайф, возвращение лета в Москву намечено на 22 июля.

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