В США нашли "кладбище" Boeing 737 Max

На стоянке аэропорта находится более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline.

В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили "кладбище" с проблемными самолётами Boeing 737 Max, полёты которых запретили после авиакатастрофы. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

На стоянке аэропорта находится более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline, которые останутся там минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полёт именно этого вида воздушного транспорта может быть снят.

На данный момент в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX из-за обнаружения неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года.