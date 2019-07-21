СМИ: США планируют три полёта туристических кораблей на МКС до 2021 года

В 2020–2021 годах на Международную космическую станцию (МКС) должны отправиться три американских корабля с туристами. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации журналистов, туристические поездки на земную орбиту запланированы на октябрь 2020 года, а также на март и август 2021 года. Каждый из кораблей сможет доставить на МКС до трёх путешественников.

В начале июня в NASA предложили расширить доступ частных компаний к МКС и открыть станцию для частного космического туризма. Для этого компании SpaceX и Boeing разработали новые пилотируемые корабли. Как заявил финансовый директор NASA Джефф Девит, это позволило снизить стоимость "билета" с 80 до 58 миллионов долларов.