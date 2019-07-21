В Италии скончался прокурор — гроза мафии 1990-х годов

В Милане в возрасте 89 лет скончался экс-прокурор Франческо Саверио Боррелли. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Некоторое время назад Боррелли поступил в хоспис Национального института по борьбе с раком.
Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования в связи со смертью бывшего прокурора.
Саверио Боррелли был известен тем, что в начале 1990-х возглавлял громкое антикоррупционное расследование под условным названием "Чистые руки". Оно началось на фоне роста преступлений мафии и впоследствии привело к аресту сотен представителей итальянских деловых и политических кругов.
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