На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную раду

Одной из главных причин, побудивших лидера Незалежной распустить прошлый состав парламента, стал низкий уровень доверия граждан.

Сегодня, 21 июля 2019 года, начиная с 8:00 на Украине проходят инициированные президентом Владимиром Зеленским внеочередные выборы в Верховную раду.

Партия действующего главы государства, хоть и была официально образована лишь в декабре 2017 года и не имеет в парламенте страны ни одного действующего депутата, тем не менее приходит к голосованию в статусе фаворита.

Помимо неё в списке лидеров "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, "Европейская солидарность" экс-президента страны Петра Порошенко, украинский политический ветеран "Батьковщина" под предводительством Юлии Тимошенко, а также "Голос" Святослава Вакарчука.

По словам экспертов, проведение досрочных выборов именно летом, а не, например, осенью было важным для Зеленского, ведь так он гарантированно не успевает потерять привлекательность для электората и получает шанс на более удачные для него самого и партии в целом итоги голосования.

Одной из главных причин, побудивших главу государства распустить парламент, по его словам, стал низкий уровень доверия граждан, а сам он в интервью неоднократно заявлял, что не может сработаться с Радой в нынешнем её виде.

Однако приход в Раду новых людей даст не только глоток свежего политического воздуха, но и добавит проблем украинскому президенту, поскольку придёт пора выполнять обещания, реализация которых до этого срывалась парламентариями.