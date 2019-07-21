В Японии из-за ливневых дождей эвакуировано более 110 тыс. человек

На острове гроза достигла четвёртого уровня из пяти возможных в Японии, означающего скорейшую эвакуацию.

Ливневые дожди в юго-западных районах Японии, обрушившиеся под влиянием тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов, эвакуации более чем 110 тысяч человек, ещё почти 245 тысяч получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.

Эвакуацию объявили для нескольких районов в префектурах Хиросима на юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Здесь гроза достигла четвёртого уровня из пяти возможных в Японии, означающего скорейшую эвакуацию.

Более того, почти 245 тысячам человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, рекомендовали немедленно эвакуироваться. Утром 21 июля в Японии начались выборы в верхнюю палату парламента страны, однако в Куруме открытие избирательных участков отложили на два часа из-за ливней.

Ранее в японских городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявили наивысший уровень опасности из-за ливневых дождей, а в городе Кагосима на острове Кюсю местные власти призвали к срочной эвакуации 594 тысячи человек.