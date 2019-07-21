Россия доставила гумпомощь в Восточную Гуту

Набор включает в себя консервы, чай, муку, рис и сахар общим весом более двух тонн.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили более двух тонн гумпомощи в населённый пункт Дарайя в Восточной Гуте, заявил представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

— Центром примирения враждующих сторон было принято решение провести гуманитарную акцию в этом населённом пункте. Гуманитарный набор включает в себя консервы, чай, муку, рис, сахар общим весом более двух тонн, — приводит слова Дубровина РИА "Новости".

В последние месяцы беженцы активно возвращаются в Дарайю. После завершения боевых действий сюда вернулось уже около тысячи человек. До войны в этом населённом пункте жили 14 тысяч человек, сейчас около десяти тысяч.

— Несмотря на то что многие дома пока разрушены, люди всё равно хотят жить здесь. И мы говорим спасибо России за то, что она помогает нам сейчас, — отметил глава поселения.

Сирия объявила об установлении контроля над Восточной Гутой весной прошлого года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль Думу — последний оплот боевиков в данном районе. В освобождённых районах ведутся восстановительные работы, идёт процесс разминирования, ремонт дорог и инфраструктуры.