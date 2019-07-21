Хирург оценила состояние боксёра Дадашева после травмы мозга

В команде спортсмена рассказали, что в ближайшее время к нему должна прилететь супруга.

Российский боксёр Максим Дадашев введён в медикаментозную кому после операции по удалению отёка мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

— Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отёк спал, кровотечение остановлено, — рассказал собеседник агентства.

В ближайшее время к спортсмену должна прилететь его супруга, добавили в команде.

Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву, рассказала The Washington Post о сильном кровотечении спортсмена. По её словам, в дальнейшем нужно будет посмотреть реакцию боксёра на операцию и лечение, а также оценить повреждение мозга.

Напомним, россиянин получил травму во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Ему диагностировали тяжёлый отёк головного мозга. Американские врачи провели спортсмену трепанацию черепа, оплату лечения взяла на себя Федерация бокса России. Медики пока не берутся прогнозировать, к каким последствиям приведёт травма спортсмена.