СМИ: Иран захватил британский танкер в водах Омана

Британский танкер Stena Impero в момент задержания иранскими службами безопасности находился в территориальных водах Омана. Об этом говорится в письме, направленном в Совбез ООН от Великобритании.

— Мы не стремимся к конфронтации с Ираном, но недопустимо и крайне эскалативно угрожать судоходству, осуществляемому на законных основаниях в международных водах, — приводит слова из письма агентство Reuters.

Как ранее сообщал Лайф, Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который направлялся в Иран под флагом Великобритании. Первоначально сообщалось, что судно было задержано из-за игнорирования сигналов с берега и загрязнения международных вод.

Однако позже, уже согласно более официальной позиции иранского правительства, стало известно, что причиной для задержания танкера стал некий инцидент со столкновением Stena Impero с иранским рыболовецким судном и последующим игнорированием сигналов бедствия от него.

Примечательно, что, по версии британской разведки, к задержанию могут быть причастны российские спецслужбы, передавшие Ирану некую технологию, имитирующую сигнал бедствия GPS. С её помощь иранские военные якобы заманили британский танкер в ловушку.