СМИ: В России появился новый вид туризма

Эксперты связывают рост популярности подобного формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов.

В России стремительно набирает популярность новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, подразумевающие совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на агентство делового туризма "Аэроклуб".

Этот термин объединяет слова business (бизнес) и leisure (досуг). Таким образом, сотрудник, отправленный в командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое он посетил по деловым вопросам.

Эксперты связывают рост популярности подобного формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (люди, которые родились после 1981 года), предпочитающих объединять работу и личную жизнь, а также стремящихся изучать новые места.

Кроме того, отмечает издание, многие зарубежные компании, которые работают в РФ, постепенно внедряют подобный формат в качестве поощрения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет удерживать баланс между работой и личной жизнью.

Специалисты выяснили, что чаще всего свои деловые поездки по стране продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Также bleisure-путешествия популярны у работников фармацевтических фирм и компаний и сотрудников автомобильной отрасли.