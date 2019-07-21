Фильм "Мстители. Финал" может стать абсолютным рекордсменом по кассовым сборам

К субботе, 20 июля, картина Marvel Studios в мировом прокате набрала 2,7892 миллиарда долларов.

Фантастический фильм "Мстители: Финал" установит новый рекорд кассовых сборов и обойдёт блокбастер Джеймса Кэмерона 2009 года "Аватар", удерживавший пальму первенства в течение десяти последних лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на данные The Walt Disney Company.

Согласно этой информации, к субботе картина Marvel Studios в мировом прокате набрала 2,7892 миллиарда долларов и точно наберёт ещё 500 тысяч, нужных, чтобы побить рекорд "Аватара" (2,7897 миллиарда долларов).

Кроме новых "Мстителей" и "Аватара", три киноленты в истории набрали более двух миллиардов долларов в мировом прокате. Это "Титаник" (1997 г., 2,187 миллиарда долларов), "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2015 г., 2,068 миллиарда долларов) и "Мстители: Война бесконечности" (2018 г., 2,048 миллиарда долларов).

Касса новых "Мстителей" в Северной Америке достигла 853 миллионов долларов, а в остальных странах — 1,9 миллиарда. В Китае сборы составили 614 миллионов. В Британии данный показатель достиг 114 миллионов, в Южной Корее — 105 миллионов, в Бразилии — 85 миллионов, в Мексике — 77 миллионов.

Фильм вышел в мировой прокат 24 апреля, в американский — 26 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили рекордные 1,2 миллиарда долларов, из которых 357 миллионов пришлись на Северную Америку. Помимо этих кассовых сборов фильм установил рекорд и в первый день проката в России.