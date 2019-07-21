Новейшую немецкую БМП раскритиковали в Германии: "Мутировала в бездонную бочку"

По информации журналистов, за годы разработки и поставок в войска общая стоимость госзаказа увеличилась почти вдвое, при этом размер заказа сократился с 410 до 350 машин.

Puma — это не только известный бренд одежды и опасное животное, это также новейшая немецкая бронированная машина пехоты, которая с момента выпуска первых машин в 2010 году до старта серийного производства в 2015-м успела "мутировать в бездонную бочку" для бюджета страны.

Как сообщает телеканал N-TV, за прошедшие годы сумма, выделенная на производство боевой машины, несколько увеличилась и прибавила к запланированной почти 2,9 миллиарда евро, доведя бюджет до 5,89 миллиарда евро. При этом объём заказа на технику сократился с 410 до 350 единиц.

По данным немецкого Министерства обороны, почти двукратное увеличение бюджета связано с обновляющимися требованиями к машине, а также оговорённым ранее "ростом цен". Как заявил журналистам депутат Матиас Хон, Puma стала одной из самых больших "ошибок планирования Минобороны".

Как удалось выяснить журналистам этого же телеканала в апреле текущего года, столь внушительные бюджеты на поставку в строй новых БМП обусловлены в том числе спешкой и "антироссийским" давлением на Германию со стороны США.

Спешка родилась из необходимости срочной замены устаревших боевых машин Marder, выпускавшихся до 1975 года и стоявших на вооружении с тех пор. Соответственно, новые БМП отправлялись к нуждающимся ведомствам в срочном порядке.

После событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, в НАТО была создана Совместная целевая группа очень быстрого реагирования, целью которой является скорейший ответ на "российскую агрессию". С германской стороны в список используемой бронетехники была включена и 41 БМП Puma.

Однако затем в ходе проверки было установлено, что боевые машины не соответствуют требованиям альянса, и совсем недавно сошедшая с конвейера техника должна была вновь отправиться на многомиллионную модернизацию.

Примечательно, что многочисленные сложности, связанные с немецкой боевой машиной, уже превратились в подобие фольклора среди солдат НАТО, а сама она заняла одно из призовых мест на пьедестале "проблемной техники".