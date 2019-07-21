Лондон может ввести санкции против Тегерана после задержания танкера

Британия может также призвать Евросоюз и ООН возобновить ограничительные меры, которые были отменены в 2016 году.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в ответ на задержание Ираном британского судна Stena Impero может сегодня, 21 июля, сообщить о введении ряда санкций против Тегерана, включая заморозку иранских активов, сообщает Telegraph.

По данным газеты, в ответ на действия Ирана британские чиновники разрабатывают планы по введению ряда ограничительных мер. Как пишет издание, Британия может также призвать Евросоюз и ООН возобновить санкции против Ирана, которые были отменены в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

В субботу, 20 июля, состоялось очередное совещание членов Кабмина Великобритании, посвящённое росту напряжённости в Персидском заливе.

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