Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру из-за угрозы пожара

Компания Volvo Cars отзывает около полумиллиона тысяч машин, которые были реализованы во всём мире, информирует Neue Zürcher Zeitung.
По сведениям издания, такое решение было принято из-за угрозы возникновения пожара в моторном отсеке.
Отзыву подлежат модели, которые были выпущены в период с 2014 по 2019 год, с четырёхцилиндровым дизельным двигателем, устанавливаемым на V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.
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