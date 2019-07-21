Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 21 июля

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Согласно прогнозу, температура воздуха днём будет курсировать в пределах 21–23 градусов тепла.

Облачная погода, кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с ожидаются сегодня, 21 июля, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Облачно с прояснениями. Местами дождь. Гроза, — говорится в сообщении метеослужбы.

Температура воздуха днём будет курсировать в пределах 21–23 градусов тепла, ночью опустится до 12–14 градусов. Атмосферное давление незначительно вырастет и составит 748 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Россию вернётся купальный сезон.

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