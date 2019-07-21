Пожар произошёл в доме-интернате для инвалидов под Брянском

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В деревне Дарковичи Брянской области в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

— Произошло горение комнаты в здании дома-интерната престарелых и инвалидов на первом этаже на площади 20 кв. м., — рассказал представитель управления.

Постояльцы и персонал интерната были эвакуированы из горящего здания. Спустя полчаса после поступления сигнала о возгорании пожар был локализован, а ещё через 15 минут полностью потушен. Причина пожара выясняется.

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