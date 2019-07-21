Филиппинец Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира WBA

40-летний спортсмен стал единственным боксёром в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Филиппинец Мэнни Пакьяо победил американца Кита Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма. Он выиграл у соперника в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе по очкам.

Один судья отдал победу американцу — 114:113, двое остальных присудили победу 40-летнему филиппинцу — 115:112. Пакьяо завоевал третий титул подряд и стал единственным боксёром в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе филиппинца 62 победы, 39 из которых нокаутом, семь поражений и две ничьи.

Накануне бой за статус обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе в Оксон Хилл (США) закончился для россиянина Максима Дадашева серьёзной травмой. Ему диагностировали тяжёлый отёк головного мозга. Американские врачи провели спортсмену трепанацию черепа, оплату лечения взяла на себя Федерация бокса России. Медики пока не берутся прогнозировать, к каким последствиям приведёт травма спортсмена.