Журналистка из США неожиданно нашла лучший ТЦ мира в Москве

Одним из единственных минусов в увиденном она назвала достаточно строгие меры безопасности.

Торговые центры на родине супермаркетов, США, зачастую безликие и однотипные, в них легко забыть — в каком ты городе находишься, чего не скажешь о магазине "с особой атмосферой", расположившемся в самом сердце российской столицы. Такое мнение выразила журналист портала Business Insider Кэти Уоррен.

— У ГУМа есть целый ряд характерных особенностей, которые отличают его от универмагов США — и в этом его главное очарование. Начиная с двух пунктов досмотра, через которые мне пришлось пройти, прежде чем попасть в магазин, и заканчивая уникальной архитектурой — теперь я могу сказать, что ГУМ и известные американские торговые центры — это небо и земля, — написала она.

Она отмечает, что благодаря оригинальным архитектурным решениям, например стеклянному куполу, атмосфера внутри торгового центра выделяется большим количеством приятного солнечного света на фоне аналогичных объектов в США. Этот же куполообразный стеклянный потолок и напоминающий внешнее оформление дизайн интерьера создаёт ощущение единства внешнего и внутреннего облика здания.

По словам Уоррен, такая достаточно непривычная для западного глаза обстановка ещё сильнее усугубляется обилием живых растений, а также гастрономом в стиле 50-х и мороженщиком, который разъезжает на своём велосипеде по этажам и предлагает всем холодное угощение.

— Благодаря живым цветам, зелени и причудливым деталям, таким как велосипед с мороженым, пространство играет яркими и жизнерадостными красками, — написала Уоррен.

Она отметила, что описанные ею эмоции не идут ни в какое сравнение с торговыми центрами, например в Нью-Йорке, где чаще всего для оформления используют чёрный и серебристый цвета, а свет дают люминесцентные лампы.