Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду

Политик выразил уверенность в том, что с избранием нового парламента "закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми".

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

— Остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь — с этим наказом я пришёл сюда, — сказал политик журналистам на избирательном участке.

Бойко выразил уверенность, что с избранием нового парламента "закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми", потому что власть потеряют люди, которые лишились доверия народа. Он признался, что оптимистично настроен.

Напомним, что сегодня на Украине стартовали внеочередные выборы в Верховную раду. Согласно последним опросам, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" занимает вторую позицию в рейтинге доверия избирателей — за неё готовы проголосовать 15,1% украинцев.