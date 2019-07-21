В Подмосковье из загоревшейся психбольницы эвакуировали более 70 человек

Пожар произошёл в психиатрической больнице в городском округе Яхрома Московской области. Как сообщили в подмосковном ГУ МЧС РФ, из горящего здания эвакуировали 72 человека.

Сообщение о возгорании в психбольнице в доме 42А на улице Вокзальной поступило к спасателям в 01:30 21 июля. В ликвидации пожара участвовали 27 человек и восемь единиц техники. Спустя полчаса спасатели полностью ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов под Брянском погиб один человек.