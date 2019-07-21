Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что ветераны данной области выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире, а современники приумножают их традиции.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником и отметил их вклад в решение важных государственных задач. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Сегодня мы отдаём дань уважения учёным, инженерам, преданным своему делу высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали и внедряли перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире, — отметил российский лидер.

По мнению Путина, современное поколение металлургов бережно хранит и приумножает традиции предшественников, активно участвует в решении важных государственных задач. Он выразил уверенность, что эти специалисты и впредь станут успешно достигать поставленных целей, содействовать росту промышленного и экспортного потенциала России.

Ранее сообщалось, что Путин в видеообращении поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и посёлков с 45-летним юбилеем БАМа.