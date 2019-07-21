Безработного москвича "обезвредили" баллончиком и ограбили на пять миллионов

Двое неизвестных отняли у 35-летнего мужчины рюкзак с крупной суммой и сбежали с места преступления.

У безработного отобрали почти пять миллионов рублей на улице Академика Королёва на северо-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, разбойное нападение произошло 20 июля.

— Двое неизвестных из баллончика с неустановленной жидкостью брызнули в лицо безработному 1984 года рождения и открыто похитили рюкзак, в котором находилось 4,85 миллиона рублей, — рассказали в полиции ТАСС.

После заявления пострадавшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый организованной группой". Злоумышленников разыскивают.

Ранее сообщалось, что из квартиры безработной москвички вынесли драгоценности и пять миллионов рублей.