Американский отель предложил постояльцам терапию коровами

Сотрудники фермы следят, чтобы объятия происходили по обоюдному согласию и животные не пытались уйти от человека.

После успехов дельфинотерапии недуги человека взялись лечить коровами. Фермерский отель в американском штате Нью-Йорк предлагает услуги терапевтических сеансов объятий с этими животными. Услуга, в которой клиенту придётся гладить и чистить двух коров, для него самого обойдётся в 75 долларов. На ферму обратила внимание The Daily Mail.

Хозяева фермы уверены, что деньги будут потрачены не зря. За часовой сеанс с коровами можно улучшить настроение и выйти из депрессии.

Оказалось, что ферму держат выходцы из Нидерландов, а там такая практика давно распространена. Помимо возможности погладить коров Бонни и Беллу постояльцы смогут познакомиться с некоторыми лошадьми. Ферма информирует, что сеансы общения с коровами могут проходить лишь дважды в день и только четыре дня в неделю, чтобы не досаждать животным чрезмерным вниманием.

Недавно Лайф рассказывал о том, как таиландско-российская компания открыла первый в Юго-Восточной Азии дельфинарий, где будут проводить дельфинотерапию. Основатель заявил, что дети, которые отстают от сверстников в развитии речи, часто начинают говорить после нескольких сеансов общения с дельфинами.

Биологи же ранее заявляли, что "дельфинотерапия — это развод для тех, кто верит в чудо". Вода, в которой плавают дети, не соответствует санэпидправилам. У животных нельзя так продезинфицировать воду, чтобы полностью убрать микробы, в противном случае химические средства обожгут кожу дельфинов.