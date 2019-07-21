На Кубани в жутком ДТП с КамАЗом погибло три человека

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Водитель автомобиля "Форд-Транзит" выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От удара микроавтобус разорвало на части.

Три человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края. Столкновение произошло в 3:40 ночи на трассе Новороссийск — Керченский пролив.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "Форд-Транзит" выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате удара "форд" буквально разорвало на части.

От полученных травм погибли водитель иномарки и двое пассажиров. Сейчас проводится проверка по факту ДТП и устанавливаются причины происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что скончался трёхмесячный ребёнок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом.

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