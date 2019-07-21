Трёхлетняя девочка вылетела из машины во время смертельного ДТП в Якутии

В момент аварии в салоне находились ещё один ребёнок — двух лет, их мать и двое мужчин.

В результате ДТП на федеральной автодороге "Лена" в Алданском районе Якутии погибло два человека, выжили женщина и двое её детей. По словам очевидцев, одного из малышей — трёхлетнюю девочку — полицейские нашли бродящей по округе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД России по Якутии.

Во время движения по трассе водитель автомобиля Daihatsu Terios на высокой скорости не справился с управлением, вследствие чего мини-кроссовер съехал в кювет и опрокинулся. При этом находившуюся в салоне девочку выкинуло из машины. Малышка отделалась ушибами.

— Водитель 1976 года рождения и пассажир — мужчина 1970 года рождения — скончались на месте происшествия. В момент ДТП в салоне автомашины ещё находились трое, которые получили различные ушибы: женщина 33 лет и двое малолетних (два и три годика), — рассказал представитель управления РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края.