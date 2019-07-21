В Пакистане неизвестные напали на КПП полиции и устроили взрыв в больнице

По предварительным данным, взрывное устройство в медучреждение принесла женщина.

В Пакистане произошла вооружённая атака на полицейский контрольно-пропускной пункт, а затем прогремел взрыв в больнице. В результате погибло семь человек, пострадало 24. Об этом сообщает издание Dawn.

Нападение произошло в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. На КПП напали вооружённые люди на четырёх мотоциклах. Затем прогремел взрыв в медучреждении, куда доставили раненных при первой атаке. Погибли три гражданских лица и четверо полицейских.

Правоохранители заявили, что, по предварительным данным, взрыв устроила женщина. Сейчас проводится расследование.

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