Власти Ирана сообщили, что экипаж задержанного танкера в безопасности

Члены команды ни в чём не нуждаются, а иранцы готовы пойти им навстречу почти в любом вопросе.

Члены экипажа британского танкера Stena Impero, на который высадился иранский десант, здоровы, обеспечены всем необходимым и им ничего не угрожает, сообщили иранские власти.

— На борту находятся 23 члена экипажа, среди которых индийцы, россияне, филиппинцы и латвийцы, все они полностью здоровы, они находятся на своём судне, а судно пришвартовано в безопасном месте, и ни судну, ни экипажу ничего не угрожает, — цитирует иранская международная телесеть Press TV генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозгана Аллахморада Афифипура.

Днём ранее Афифипур объяснил задержание танкера тем, что тот столкнулся с рыболовецким судном, а экипаж не ответил на сигнал бедствия.

По версии британской разведки, к задержанию могут быть причастны российские спецслужбы, передавшие Ирану технологию, имитирующую сигнал бедствия GPS. А задержание судна Stena Impero могло стать зеркальным ответом иранских властей на задержание их танкера властями британского Гибралтара 4 июля.