Подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне отпустили из-под стражи

У трёх фигурантов дела забрали паспорта и запретили им покидать территорию королевства.

Следственный суд Барселоны выпустил на свободу двух мужчин, подозреваемых в похищении и изнасиловании россиянки, а также их сообщницу. Подследственных обязали каждую неделю отмечаться в суде.

— Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны, — сообщает пресс-служба Высшего суда Каталонии.

Поиск ещё двух подозреваемых в причастности к преступлению продолжается.

Ранее газета El Periodico сообщала о задержании в Барселоне двух граждан Румынии и испанки по подозрению в причастности к похищению и изнасилованию россиянки. По данным издания, девушку вывезли на пустырь и не отпускали два дня. В местных правоохранительных органах подтвердили факт задержания, но национальность пострадавшей раскрывать не стали.