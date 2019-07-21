Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений России и Сирии

Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а сирийскому народу — скорейшего возвращения к мирной жизни.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между странами и заверил в намерении и дальше оказывать САР содействие в защите суверенитета и территориальной целостности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму. Дальнейшее развитие российско-сирийских отношений отвечает интересам обеих стран и идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне, убеждён Путин.

— Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления, — подчеркнул глава государства.

Путин пожелал Асаду крепкого здоровья и успехов, а сирийскому народу — скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.

Ранее сегодня Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником.