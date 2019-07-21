В Приамурье машина провалилась в огромную промоину на федеральной трассе

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Фото © Amur Info

На место ЧП была оперативно отправлена строительная техника, движение уже восстановлено.

В Сковородинском районе Амурской области на 834-м километре федеральной трассы "Амур" из-за ливней размыло часть дорожного полотна. Отрезок дороги буквально провалился. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

В образовавшуюся промоину съехал автомобиль. Водителя и пассажира доставили в больницу. В связи с инцидентом ввели режим ЧС.

<p>Фото © <a href="https://www.amur.info/news/2019/07/21/157149" target="_blank">Amur Info</a></p>

На место ЧП была срочно направлена строительная техника. Провал уже засыпан. Движение восстановлено.

<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Амурской области</p>

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