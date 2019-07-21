Евгений Кафельников официально включён в Зал славы тенниса

Теннисист стал вторым россиянином, удостоенным этой чести. Ранее туда вошёл Марат Сафин.

Легендарный российский теннисист и вице-президент Федерации тенниса РФ Евгений Кафельников включён в Зал славы тенниса. Вместе с ним в этом году этой чести удостоились французская спортсменка Мэри Пирс и китаянка Ли На.

Congratulations to the Class of 2019 - Mary Pierce, Yevgeny Kafelnikov and Li Na on their induction into the International Tennis Hall of Fame.#5AS #TennisHallofFame 🎖🎾 pic.twitter.com/9K0ywa5TdM — 5 Ace Sports (@5acesports) 21 июля 2019 г.

Несмотря на то что мероприятие состоялось только сейчас, объявлено о включении Кафельникова в Зал славы тенниса было ранее.

— Безусловно, это является огромной честью для меня. Я рад получить такого рода признание. Я бы даже сказал, что это было моей последней целью из тех, которых хочет добиться любой профессиональный спортсмен, — прокомментировал новость о своём включении в Зал славы спортсмен.

Евгений Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции, Австралии. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. В 2000 году россиянин стал олимпийским чемпионом, а в 2002-м — обладателем Кубка Дэвиса.