ОМОН избил болельщиков "Спартака" дубинками после матча в Ростове — видео

Противостояние произошло в подтрибунном помещении. Фанатам оставалось только уворачиваться от ударов.

Бойцы ОМОНа избили болельщиков после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" — "Спартак", который прошёл накануне на "Ростов-арене". В ход пошли резиновые дубинки.

Противостояние произошло в подтрибунном помещении, где футбольных фанатов заперли после игры. Болельщики начали возмущаться — в комнате было душно, а некоторые боялись опоздать на самолёт. Фанаты начали препираться со стюардами и толкать их, когда в помещение неожиданно ворвались омоновцы. На кадрах видно, как один из мужчин в какой-то момент падает, а бойцы продолжают наносить ему по спине удары резиновыми дубинками. Тот беспомощно закрывал голову руками.

Через полчаса начались волнения.

Почему всех держат в душной подтрибунке??? pic.twitter.com/U8mGdxVQLc — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

К слову, болельщики не в первый раз страдают из-за плохой организации матчей и неоправданной жестокости ОМОНа. Так, в прошлом туре бойцы применили силу, пытаясь задержать фаната петербургского "Зенита". Тогда его отбили у правоохранителей товарищи. Они обступили машину с криками "Беспредел!" и потребовали освободить задержанного.