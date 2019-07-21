Эксперты назвали самых дисциплинированных заёмщиков МФО среди россиян

Социальный статус этих людей накладывает больше ответственности — наличие просрочки может осудить окружение.

Самыми добросовестными заёмщиками микрофинансовых организаций являются граждане РФ, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Специалисты отмечают, что профессия человека действительно оказывает влияние на регулярность вносимых платежей по займу.

— Так, например, у клиентов, занятых в бюджетной сфере (врачи, учителя), и финансовых специалистов (сотрудники банков и МФО) дефолтность не превышает 10–17%, — передаёт РИА "Новости" слова финансовых аналитиков.

Всё объясняется тем, что стабильная работа и постоянный заработок позволяют вовремя вносить платежи. Кроме того, социальный статус людей таких профессий накладывает больше ответственности — наличие просрочки может осудить окружение.

Отмечается, что в группу добросовестных плательщиков также входят пенсионеры.

А вот менее дисциплинированными являются строители, водители, официанты, продавцы и разнорабочие. Уровень дефолтности в этой группе профессий — в диапазоне 25–35%.

Как правило, они часто меняют место работы, их доходы нерегулярны или носят сезонный характер.

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