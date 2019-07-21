Появилось видео, как тренер уговаривает Дадашева остановить бой

Боксёр долго мотал головой и молча смотрел на ринг, но в итоге согласился с наставником.

Тренер российского боксёра Максима Дадашева Джеймс Бадди Макгирт уговаривал подопечного завершить бой с Субриэлем Матиасом. Видео, где тренер повторяет своё предложение, а Дадашев только отрицательно трясёт головой, появилось в Сети.

— Я остановлю бой! Я остановлю его. Макс, ты пропускаешь слишком много, — повторяет Макгирт.

Как вчера сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. Сейчас боксёр после операции находится в искусственной медикаментозной коме.