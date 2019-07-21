РПЛ объяснила жёсткую стычку ОМОНа с болельщиками "Спартака" в Ростове

Правоохранители были вынуждены пустить в ход дубинки во время задержания нарушителей, заявили в лиге.

ОМОНу пришлось применить силу во время задержания болельщиков "Спартака" после матча в Ростове-на-Дону, поскольку товарищи пытались их отбить. Об этом говорится в заявлении Российской премьер-лиги (РПЛ) относительно стычки правоохранителей с фанатами.

— В ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, — говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Использовавших пиротехнику болельщиков попытались задержать, однако товарищи отбили их, между сторонами завязалась потасовка. Как отметили в РПЛ, после этого в ситуацию вмешался ОМОН, нарушители были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Ранее сообщалось, что бойцы ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение и начали беспорядочно наносить удары дубинками болельщикам московского "Спартака".