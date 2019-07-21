Серб сообщил о бомбе в самолёте, чтобы пойти на свидание со стюардессой

После звонка мужчины пришлось эвакуировать 130 пассажиров и пять членов экипажа.

Гражданин Сербии из-за симпатии к стюардессе сообщил о бомбе на борту самолёта авиакомпании Lufthansa, который должен был совершить рейс Белград — Франкфурт-на-Майне. 65-летний мужчина сделал это, чтобы бортпроводница не смогла покинуть страну. Серб надеялся пойти на свидание с девушкой, сообщает Reuters.

После звонка мужчины с борта были эвакуированы 130 пассажиров и пять членов экипажа. После проверки лайнер улетел по запланированному маршруту.

Полицейские отследили звонок, и через день влюблённого мужчину задержали. Он рассказал правоохранителям, что в Белграде познакомился с двумя стюардессами, в одну из них он влюбился. Мужчина пригласил девушек на ужин, но они ему отказали. Тогда он и решил пойти на отчаянный шаг, чтобы задержать в городе бортпроводницу, к которой испытывал пылкие чувства. Теперь мужчину ждёт суд.

Ранее Лайф сообщал, что в Португалии итальянец во время захода на посадку в аэропорт Порту выкрикнул, что заложил бомбу на борту.