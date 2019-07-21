В Москве Mercedes сбил пешехода на тротуаре

У пострадавшего оказалась сильно повреждена рука, его забрала карета скорой помощи.

Водитель Mercedes S-класса AMG вылетел на пешеходную зону. Это случилось в районе пересечения улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля, сообщили Лайфу очевидцы. Пострадал пешеход. Ему оказали помощь медики.

Как видно на видео, на автомобиле отсутствуют регистрационные знаки. Очевидцы сообщают, что водитель успел их снять, чтобы не привлекать внимание.

Пару дней назад в столице произошёл трагический случай. Спортсмен на роликовых лыжах насмерть сбил женщину в Измайловском парке.