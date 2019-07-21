СК завёл дело после гибели 71-летнего постояльца дома престарелых под Брянском

Тело пожилого мужчины было обнаружено после ночного пожара на первом этаже здания.

По факту гибели 71-летнего мужчины при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

— 21 июля около 04:00 утра после тушения пожара в одном из помещений ГБСУСОН "Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" обнаружено тело 71-летнего мужчины, — уточнили в управлении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшедшего. Следователи назначили ряд экспертиз, опрашиваются сотрудники и постояльцы интерната.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в комнате на первом этаже дома-интерната в деревне Дарковичи Брянской области.