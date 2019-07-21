Врач рассказал, как не навредить детям отдыхом на море

В первый день на курорте нежелательно сразу окунать малыша в воду. Нужно дать ему побегать, помочить ножки, рекомендует педиатр.

Отдых с маленькими детьми на море должен занимать не менее двух недель, чтобы детский организм успел адаптироваться к перемене климата. Об этом рассказал главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

— Отправляясь на море с детьми, особенно раннего возраста, следует планировать поездку не меньше чем на две недели. Дело в том, что у детей достаточно длительно проходит период адаптации, — сказал он агентству "Москва".

В зависимости от особенностей организма у некоторых детей на адаптацию уходит семь дней, а у других — десять дней и больше. Время нахождения ребёнка в море также следует ограничивать. В первый день нежелательно сразу окунать малыша в воду, нужно дать ему побегать, помочить ножки, советует Османов. Ежедневно время купания можно увеличивать.

Находиться в воде детям можно не больше пяти-пятнадцати минут зараз из-за риска переохлаждения. После каждого интервала ребёнку нужно выходить из воды и загорать под открытым солнцем. Педиатр также советует обтирать детей насухо после каждого купания и менять купальник или плавки на сухие.

— Детей голыми опускать на песок нельзя, поскольку песок далеко не стерилен, и он может попадать в мочевые пути у детей, особенно у девочек. Это может вызвать различные заболевания, — добавил врач.

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