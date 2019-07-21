Парубий пришёл голосовать на выборы и забыл взять паспорт

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Спикер Рады Андрей Парубий. Фото © Facebook / Александр Сенько

Политик не решился давать прогнозы на результаты внеочередных выборов, потому что многие кандидаты идут "плечо в плечо".

Спикер Верховной рады Андрей Парубий не смог проголосовать на досрочных выборах в парламент с первого раза. На участке он обнаружил, что забыл дома паспорт, сообщает украинское издание "Вести".

Парубий прибыл для голосования в Центральный дом офицеров Вооружённых cил Украины, однако журналисты заметили, что он медлит с процедурой голосования. Им он ответил, что забыл паспорт. Через какое-то время документ спикеру Рады подвезли и он смог получить бюллетень.

Я проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей. Надеюсь, депутаты будут прислушиваться к моим предложениям и в дальнейшем. Аппарат Верховной рады будет готов к работе приблизительно к 1 сентября, — высказался он после голосования.

Ранее на своём участке проголосовал президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

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