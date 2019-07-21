Индийский стендап-комик умер во время выступления в Дубае

По словам очевидцев, большинство зрителей восприняли происходящее на сцене как часть выступления.

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер прямо во время своего выступления в Дубае. Об этом сообщает Gulf News.

Найду выступал последним. Когда он начал шутить о проблемах в своей семье, ему внезапно стало плохо. Артист признался зрителям, что чувствует себя беспокойно. Затем он сел на скамейку, которая стояла на сцене, и упал на пол. Сердце комика остановилось.

Как рассказывают очевидцы, большинство зрителей восприняли происходящее на сцене как часть выступления. Но через три минуты на сцену бросились люди, которые попытались спасти артиста. Их попытки были безуспешны.

Врачи скорой также попытались провести непрямой массаж сердца и вколоть адреналин, но это не спасло комика. Найду было 36 лет, профессионально стендапом он занимался последние пять лет.

Ранее Лайф сообщал, что комик спрыгнул со сцены во время стендапа и спас жизнь поперхнувшейся фанатке.