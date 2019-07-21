Вылетевший в Прагу самолёт вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

На борту сработала сигнализация о задымлении, после чего командир авиалайнера запросил экстренную посадку.

Вылетевший в Прагу пассажирский самолёт экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

— Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке, — уточнил собеседник издания.

По его словам, на борту Boeing 737 сработала сигнализация о задымлении и пожаре. Экипаж активировал систему аварийного тушения и экстренно вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. В результате никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что самолёт авиакомпании "Якутия" с треснувшим лобовым стеклом сел в аэропорту Владивостока.