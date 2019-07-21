Звезду "Лары Крофт" пырнули ножом в живот — видео

Артист получил несколько ранений и был доставлен в больницу. За его состоянием наблюдают врачи.

Актёр Саймон Ям, сыгравший роль злодея в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2", едва не погиб во время выступления в городе Чжуншань китайской провинции Гуандун. Неизвестный пырнул артиста в живот прямо на сцене на глазах у сотен очевидцев.

Нападение произошло во время открытия магазина. Ям выступил с речью, после чего позвал на сцену зрителей для участия в розыгрыше. На кадрах с мероприятия видно, что к нему поднялся мужчина в чёрной жилетке и начал наносить удары ножом.

— Он получил ранения в области живота, а также порез на правой руке, но всё время находился в сознании... Его травмы не были критическими, но врачи всё ещё решают, проводить ли ему операцию, — рассказал The Sun менеджер актёра Лестер Мо.

Сейчас Ян находится в одной из больниц Гонконга. Причины нападения выясняет полиция.

Саймон Ям сыграл в более чем 125 фильмах и 40 сериалах, но всемирную известность ему принесла роль злодея Чена Лоу в "Ларе Крофт".

Ранее сообщалось, что неизвестный ударил Арнольда Шварценеггера в прыжке с двух ног во время соревнований в ЮАР. Позже стало известно, кто напал на голливудского актёра.