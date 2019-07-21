Зеленский рассказал, какого премьер-министра хотел бы видеть на Украине

По мнению президента, глава правительства должен быть абсолютно независимым от любых политических сил.

Новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист, уверен президент страны Владимир Зеленский. Но при этом кандидат не должен был ранее возглавлять Кабмин Украины, Верховную раду или фракцию в парламенте. Украинского лидера засыпали вопросами журналисты, когда он сегодня пришёл на избирательный участок.

— Что касается кандидатуры премьер-министра, я вам честно скажу, это может некоторым не понравиться. Я считаю, что этот человек должен быть профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения, — сказал Зеленский.

Президент также признался, что "проводит уже консультации и разговаривает с некоторыми людьми" по поводу кандидатур премьера.

В стране сегодня проходят внеочередные выборы в Верховную раду. По состоянию на 12:00 мск явка составила 13,61%. Голосуя, Зеленский на этот раз отказался показать свой бюллетень.